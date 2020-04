Agence SEO WebMarketing – Référencement Naturel Google

Agence SEO Web Marketing en Loire Atlantique avec Melwynn Rodriguez . Je me suis lancé en tant que Consultant SEO pour référencer les sites web des professionnels. C’est une véritable passion depuis près de 15 ans.

l’ Agence SEO Web en Loire Atlantique, la Nantaise du Web vous explique ce que signifie le terme SEO (Search Engine Optimization en Anglais) si l’on traduit cela veut dire en français : « Optimisation des moteurs de recherche ».

Travailler avec une agence SEO Web permet d’améliorer la popularité du site web de l’entreprise et de gagner des positions dans les résultats de recherche pour ainsi augmenter la visibilité sur les moteurs Google, Yahoo, Bing, Qwant.

Vous avez décidé de créer un site internet avec une bonne visibilité sur internet. Vous souhaitez faire appel à un consultant Webmarketing. Melwynn Rodriguez est un référenceur web ou consultant en référencement. Ma Mission est de positionner votre entreprise en première page des moteurs dans le but d’améliorer la visibilité pour augmenter les demandes de contacts et obtenir de nouvelles ventes.

Vous êtes un professionnel en Loire Atlantique et vous recherchez une agence WordPress à Nantes pour la maintenance de votre site Internet WordPress. Sans le savoir, vous utilisez la meilleure technologie et la plus populaire pour la création de sites web. Pour autant, vous n’avez pas les compétences Webmarketing en interne pour réaliser les (updates), mises à jour, ou tout simplement le faire évoluer. Le site Internet de l’entreprise n’était pas une préoccupation et aujourd’hui vous avez changé votre fusil d’épaule et, vous vous devez de relancer une stratégie de marketing digital pour augmenter la visibilité sur internet de votre activité

Capter le trafic des internautes qui vous recherchent (mais ne connaissons pas le nom de votre société) et dont vous avez besoin pour augmenter le chiffre d’affaires. Pour améliorer efficacement votre stratégie d’acquisition de trafic et de leads, l’expert en référencement SEO de l’agence La Nantaise du Web doit comprendre votre besoin, votre attente et votre secteur d’activité. Avec une stratégie sur mesure, vous obtenez les meilleurs résultats sur un court délai. Les partenaires de l’agence Web Nantaise nous apportent une cellule de Recherche et Développement spécialisée qui saura trouver les meilleurs leviers pour dynamiser votre visibilité et votre chiffre d’affaires.

Agence SEO Web : Référencement Google à Nantes

Vous cherchez une Agence SEO à Nantes pour réaliser une prestation de référencement naturel. La Nantaise du Web peut répondre à votre besoin sans délai, je fournis mon téléphone portable à toute personne qui m’en fait la demande. Expliquez-nous votre idée de projet ?

Projet et Stratégie Web – A chaque création de site web, il faut valider son objectif commercial : promotion d’un produit, Valorisation de vos services, s’ouvrir et communiquer à l’international, générer du trafic en boutique et/ou vendre des articles en ligne, suivre l’internaute partout et tout le temps, et en plus cela vous permet de comprendre ce qu’il cherche.

Nous recommandons la solution WordPress, celle-ci est la plus appropriée pour vous donner l’autonomie en matière d’administration du site. Nous concevons des sites internet en respectant les enjeux web et marketing et de votre image de marque.

SEO et Référencement Google

Comment choisir un bon consultant SEO ?

La Nantaise du Web est une agence spécialisée en Référencement Naturel Google qui propose la création de site internet et mieux encore, de les faire bien référencer sur internet. Le But d’un site internet est de d’augmenter la visibilité de l’entreprise et surtout d’ être en tête dans les résultats de recherche Google, Yahoo, Bing, Qwant. Il est avantageux de faire appel à une agence SEO qui va optimiser les performances du site et sa visibilité. On est souvent confronté à un problème de structure car le design est privilégié plus que le référencement, vous pouvez retrouver un billet qui parle de refonte de site internet, sur mon site personnel. Cet article vous permettra de comprendre ce que je veux dire. « Il est souvent privilégié le design plutôt que le référencement » Mon site est beau ; Mon site est beau mais il n’y a pas de visiteur, à quoi il sert, et Pourquoi ?

SEO WebMarketing depuis 15 ans

Le consultant SEO Web Marketing vous permet de mettre en œuvre les techniques SEO et Marketing dont vous avez besoin, les solutions de communication à utiliser et les astuces SEO pour valoriser votre métier avec des thématiques adaptées. Le Consultant SEO Web Marketing de l’agence La Nantaise du Web vous permet de valoriser vos prestations et services proposés en réalisant des textes pour faire vivre le site avec des actualités ou encore d’optimiser le contenu sémantique sur l’ensemble du site et de toutes les pages web.

C’est un travail minutieux qui donne des résultats rapidement si toutes les consignes sont suivies et mises en œuvre. Il est important d’évaluer le positionnement des concurrents sur le secteur de marché. Il est parfois important de mettre les moyens financiers en diversifiant les techniques de communication marketing tout en restant raisonnable. Il faut lancer des stratégies marketing diverses avec des annuaires spécialisés, attention d’évaluer la pertinence ou bien les performances. Il faut faire des campagnes pour obtenir des back links avec des plateformes spécialisées en Linkbuilding pour augmenter le nombre de liens vers votre site et donc augmenter sa popularité

Ainsi, le moteur de recherche Google estime que plus un site possède de backlinks et plus ce dernier est populaire et donc mérite de figurer en haut de ses SERP. SERP est l’acronyme de « search engine result page » ou page de résultats des moteurs de recherche. SERP est un raccourci utilisé fréquemment par les praticiens du référencement, même lorsqu’ils ne sont pas anglophones. Ce qui se traduit en Français par Page de résultat des moteurs de recherches. Plus concrètement, il s’agit de l’affichage que Google envoie à l’internaute lorsqu’il lance une requête.

C’est la page internet, comprenant des liens bleus, suggestions de réponses de Google aux requêtes de l’internaute.

• Analyse des concurrents de votre secteur avec des outils Majestic, Semrush

• Recherche des mots clés recherché avec des plateformes Google Keyword Planner Ubersuggest

• Création de site Web responsive pour tous les PC, tablette et téléphone mobile

• Rédaction de texte optimisé SEO, écrire pour le web avec une sémantique varié

• Création des profils réseaux sociaux, Facebook, Linkedin, Twitter, Youtube, Pinterest

• Lancement du référencement sur des annuaires avec des campagnes de link-building

• Gestion / Mise à niveau des plugins : Maintenance du site et sécurisation des données

Expressions à la mode sur le Web

Comment choisir son agence de webmarketing ?

Vous allez découvrir plusieurs termes populaires qui sont associés au référencement SEO : Webmarketing ou Netmarketing ou encore cybermarketing. C’est l’utilisation de plusieurs techniques Marketing. Cela ne veut pas forcement dire que le consultant ou l’agence web SEO à toutes les compétences. Il faudra poser toutes les questions pour ne pas avoir de surprise sur la réalisation de votre projet. Un appel téléphonique vous permet de communiquer avec votre interlocuteur. Vous pourrez demander le pedigree de l’agence Web, les expériences, les références.

Pourquoi l’Agence Web Nantes doit être Flexible.

Sur les gros projets, on peut souvent se retrouver avec plusieurs acteurs :

Le Webdesigner qui travaille sur la création du site web design et son intégration

Le Consultant SEO qui travaille le référencement du site internet sur les moteurs de recherche

Le Community Manager qui va gérer la réputation, la relation sur les réseaux sociaux

Le Directeur de la communication qui supervise l’ensemble du projet et coordonnes les acteurs

Le Directeur financier qui veillera au grain, et suivra le coût du projet, pour l’éviter de déraper.

Google Analytics : Des chiffres et des clics

Plusieurs études, analysent les chiffres concernant le pourcentage de clics sur les résultats de recherche Google en fonction de leur position sur la SERP. (SERP=Raccourci utilisé par les professionnels, quand ils parlent sur SEO et tous les êtres humains sont identiques), sont les suivants :

· 1ère position : 33% des clics sur ordinateur

· 2ème position : 15,6% des clics sur ordinateur et la même chose sur mobile

· 3ème position : 10% des clics sur ordinateur et la même chose sur mobile

Les 3 premiers résultats représentent 60% des clics sur les moteurs de recherche. Il est simple de comprendre l’importance d’être bien placé dans les moteurs de recherche avec les résultats naturels.

Référencement Naturel ou Payant

Référencement SEO Web Nantes

ncore appelé SEO, le référencement naturel désigne l’ensemble des actions menées pour rendre un site plus visible aux internautes. On le traite de naturel puisqu’il ne nécessite pas un investissement financier supplémentaire (exemple achat de mots clés = adwords). Ce type de référencement est dit organique.

En dehors de l’absence d’investissement financier, le référencement naturel présente beaucoup d’autres avantages.

Le SEA ou référencement payant est l’ensemble des campagnes publicitaires mises en œuvre pour optimiser un site web. Pour le moteur de recherche de Google, les entreprises utilisent un système d’enchère pour annoncer leur publicité par Google Adwords.

Pénalités Google

Comment être reference sur Google

Google a édicté des règles de bonnes pratiques pour le référencement. Pour les faire respecter il n’hésite pas à sanctionner les sites qui voudraient passer outre et jouer à plus malin que lui.

Les algorithmes comme la Google Panda Update ou la Google Penguin Update sont des filtres qui utilisent leurs indicateurs principaux pour vérifier des propriétés spécifiques des sites web

Penguin : Penguin est le nom donné à l’algorithme de Google pour déceler et sanctionner les pratiques illégales de référencement de certains sites web.

Panda : L’algorithme Panda cible principalement les « fermes de contenus » qui multiplient les thèmes pour accéder à plusieurs requêtes, sans chercher à répondre aux attentes des visiteurs.

Communication SEO Webmarketing à Nantes ?

Besoin d’être plus proche de vos clients les plus éloignés ? Besoin d’un site internet vitrine où afficher tous vos produits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Vous n’avez plus à vous casser la tête, nous nous chargeons de le faire pour vous.

Melwynn Rodriguez

L’agence Web et notre équipe d’experts a à son actif des années d’expérience dans le domaine.

« La Nantaise du Web tout ce qu’il y a de plus compétent trouver les leviers webmarketing ».

Cerise sur le gâteau, nos tarifs de prestation SEO, Référencement naturel sont les plus abordables que vous trouverez sur le marché.

Je vous invite à venir nous expliquer votre souhait et on s’occupe du reste, notre réussite n’a d’égal que votre satisfaction.

Faites un Audit SEO, un audit technique pour découvrir vos forces ou faiblesses et réaliser des optimisations sur les mots clé déjà référencé dans le « SERP ».